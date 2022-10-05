Фондові біржі Азії зростають 5 жовтня слідом за індексами Уолл-стріт

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу зростають слідом за індексами Уолл-стріт, що збільшилися напередодні, випливає з даних торгів.

Станом на 7.44 ЕЕТ гонконгський індекс Hang Seng Index підскакує на 5,24% (наганяючи відставання у зв'язку зі вчорашнім вихідним), до 17976 пунктів, південнокорейський KOSPI - зростає на 0,02%, до 2209,82 пункту, японський Nik на 0,39%, до 27096,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,64%, до 6809,3 пунктів.

Ринки Китаю, як і раніше, закриті при цьому у зв'язку з черговим вихідним днем. У п'ятницю індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,55%, до 3024,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1912 пунктів.

Азіатські фондові індекси зростають, переймаючи динаміку американських ринків. Основні американські фондові індекси у вівторок закрилися помітним зростанням.

Раніше британський центробанк заявив, що зробить все необхідне для відновлення спокою на фінансових ринках, а саме - тимчасово купуватиме довгострокові державні облігації Великобританії з 28 вересня.

Таке рішення "схоже, переконало інвесторів у тому, що ФРС тепер має приділяти більше уваги фінансовій стабільності, що означає, що поточний цикл посилення кредитно-грошової політики може закінчитися радше раніше ніж пізніше", сказав президент Yardeni Research Ед Ярдені (Ed Yardeni) , чию думку наводить агенція Франс Прес.