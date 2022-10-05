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Мінфін залучив від розміщення облігацій лише 44,5 мільйони: ставки незмінні
Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій 4 жовтня залучило до держбюджету лише 44,5 млн грн, не змінивши ставки.
Про це свідчать дані Мінфіну.
Так, Мінфін розмістив гривневі облігації під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року - залучили лише 16,6 млн грн.
Від розміщення цінних паперів зі ставкою 14% і погашенням 27 вересня 2023 року - 14,52 млн грн.
А від розміщення ОВДП під 16% із погашенням 13 березня 2024 року - 13,4 млн грн.
При цьому цього разу Мінфін не розмістив валютних облігацій у доларах чи євро.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 жовтня 2022 року
|
Номер розміщення
|
159
|
160
|
161
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000226427
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000226260
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000226450
Військові облігації
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
04.10.2022
|
04.10.2022
|
04.10.2022
|
Дата оплати за придбані облігації
|
05.10.2022
|
05.10.2022
|
05.10.2022
|
Дати сплати відсотків
|
|
29.03.2023
27.09.2023
|
15.03.2023
13.09.2023
13.03.2024
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
80,00
|
80,00
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
16,00%
|
16,00%
|
Термін обігу (дн.)
|
182
|
357
|
525
|
Дата погашення
|
05.04.2023
|
27.09.2023
|
13.03.2024
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
17 594 000
|
14 228 000
|
13 290 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
17 594 000
|
14 228 000
|
13 290 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
438 196 000
|
6 638 475 000
|
486 604 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
8
|
10
|
14
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
8
|
10
|
14
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
16 600 642,76
|
14 522 946,44
|
13 408 546,80
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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