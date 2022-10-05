Мінфін залучив від розміщення облігацій лише 44,5 мільйони: ставки незмінні

Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій 4 жовтня залучило до держбюджету лише 44,5 млн грн, не змінивши ставки.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, Мінфін розмістив гривневі облігації під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року - залучили лише 16,6 млн грн.

Від розміщення цінних паперів зі ставкою 14% і погашенням 27 вересня 2023 року - 14,52 млн грн.

А від розміщення ОВДП під 16% із погашенням 13 березня 2024 року - 13,4 млн грн.

При цьому цього разу Мінфін не розмістив валютних облігацій у доларах чи євро.





Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 жовтня 2022 року

Номер розміщення 159 160 161 Код облігації Дорозміщення UA4000226427 Військові облігації Дорозміщення UA4000226260 Військові облігації Дорозміщення UA4000226450 Військові облігації Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій (шт.) - - - Дата розміщення 04.10.2022 04.10.2022 04.10.2022 Дата оплати за придбані облігації 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 Дати сплати відсотків

29.03.2023 27.09.2023 15.03.2023 13.09.2023 13.03.2024 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 80,00 80,00 Номінальний рівень дохідності (%) 12,00% 16,00% 16,00% Термін обігу (дн.) 182 357 525 Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 13.03.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 17 594 000 14 228 000 13 290 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 17 594 000 14 228 000 13 290 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 438 196 000 6 638 475 000 486 604 000 Кількість виставлених заявок (шт.) 8 10 14 Кількість задоволених заявок (шт.) 8 10 14 Максимальний рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Мінімальний рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Встановлений рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Середньозважений рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 16 600 642,76 14 522 946,44 13 408 546,80



