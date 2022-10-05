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Мінфін залучив від розміщення облігацій лише 44,5 мільйони: ставки незмінні

23:24 04.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій 4 жовтня залучило до держбюджету лише 44,5 млн грн, не змінивши ставки.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, Мінфін розмістив гривневі облігації під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року - залучили лише 16,6 млн грн.

Від розміщення цінних паперів зі ставкою 14% і погашенням 27 вересня 2023 року - 14,52 млн грн.

А від розміщення ОВДП під 16% із погашенням 13 березня 2024 року - 13,4 млн грн.

При цьому цього разу Мінфін не розмістив валютних облігацій у доларах чи євро.


Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 жовтня 2022 року

Номер розміщення

159

160

161

Код облігації

Дорозміщення

UA4000226427

Військові облігації

Дорозміщення

UA4000226260

Військові облігації

Дорозміщення

UA4000226450

Військові облігації

Номінальна вартість

1 000

1 000

1 000

Кількість виставлених облігацій (шт.)

-

-

-

Дата розміщення

04.10.2022

04.10.2022

04.10.2022

Дата оплати за придбані облігації

05.10.2022

05.10.2022

05.10.2022

Дати сплати відсотків


29.03.2023

27.09.2023

15.03.2023

13.09.2023

13.03.2024

Розмір купонного платежу на одну облігацію

-

80,00

80,00

Номінальний рівень дохідності (%)

12,00%

16,00%

16,00%

Термін обігу (дн.)

182

357

525

Дата погашення

05.04.2023

27.09.2023

13.03.2024

Обсяг поданих заявок

(за номінальною вартістю)

17 594 000

14 228 000

13 290 000

Обсяг задоволених заявок

(за номінальною вартістю)

17 594 000

14 228 000

13 290 000

Загальний обсяг випуску

(за номінальною вартістю)

438 196 000

6 638 475 000

486 604 000

Кількість виставлених заявок (шт.)

8

10

14

Кількість задоволених заявок (шт.)

8

10

14

Максимальний рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Мінімальний рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Встановлений рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Середньозважений рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

16 600 642,76

14 522 946,44

13 408 546,80


За матеріалами: Економічна правда
 

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