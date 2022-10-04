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Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 87% і залучив 749 млрд гривень за 9 місяців

12:14 04.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 87% і залучило 749 млрд гривень у січні-вересні 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року склали 749 млрд гривень або 87% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 475,6 млрд гривень, у тому числі в іноземній валюті 49,7 млрд гривень (1131,4 млн доларів та 473 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 443,3 млрд гривень, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 315 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд гривень, зокрема:

- 74,2 млрд гривень (2,2 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;

- 47,1 млрд гривень (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн доларів) позики уряду Канади;

- 41,3 млрд гривень (1,4 млрд доларів) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

- 18,2 млрд гривень (566 млн євро ) позики МБРР в рамках проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

- 17,0 млрд гривень (78 млрд яп. єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

- 14,3 млрд гривень (0,4 млрд євро) позики МБРР в рамках проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;

- 12,6 млрд гривень (382 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі»;

- 9,7 млрд гривень (300 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

- 8,5 млрд гривень (257 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту Проект щодо осн. кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX);

- 7,6 млрд гривень (200 млн євро) позики уряду Італії;

- 4,8 млрд гривень (150 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект «ММСП - Фінансування Covid-19»;

- 4,7 млрд гривень (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект надзвичайна економічна програма для України;

- 3,5 млрд гривень (120 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

- 3,2 млрд гривень (111,6 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Друге додаткове фінансування проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";

- 2,9 млрд гривень (99 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження (Проект ЗВ)»;

- 1,6 млрд гривень (54,6 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;

- 1,2 млрд гривень (40 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

- 1,0 млрд гривень (34,5 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України";

- 0,2 млрд гривень (7 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Додаткове фінансування Проекту Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей;

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 304,6 млрд гривень (89,9% плану), платежі з обслуговування - 106,1 млрд гривень (80,8% плану).
За матеріалами: Українські Новини
 

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