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Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 87% і залучив 749 млрд гривень за 9 місяців
Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 87% і залучило 749 млрд гривень у січні-вересні 2022 року.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року склали 749 млрд гривень або 87% від запланованих на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 475,6 млрд гривень, у тому числі в іноземній валюті 49,7 млрд гривень (1131,4 млн доларів та 473 млн євро).
При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 443,3 млрд гривень, в тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 315 млрд гривень.
Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд гривень, зокрема:
- 74,2 млрд гривень (2,2 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;
- 47,1 млрд гривень (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн доларів) позики уряду Канади;
- 41,3 млрд гривень (1,4 млрд доларів) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);
- 18,2 млрд гривень (566 млн євро ) позики МБРР в рамках проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;
- 17,0 млрд гривень (78 млрд яп. єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;
- 14,3 млрд гривень (0,4 млрд євро) позики МБРР в рамках проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;
- 12,6 млрд гривень (382 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі»;
- 9,7 млрд гривень (300 млн євро) позики Французького агентства розвитку;
- 8,5 млрд гривень (257 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту Проект щодо осн. кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX);
- 7,6 млрд гривень (200 млн євро) позики уряду Італії;
- 4,8 млрд гривень (150 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект «ММСП - Фінансування Covid-19»;
- 4,7 млрд гривень (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект надзвичайна економічна програма для України;
- 3,5 млрд гривень (120 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;
- 3,2 млрд гривень (111,6 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Друге додаткове фінансування проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";
- 2,9 млрд гривень (99 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження (Проект ЗВ)»;
- 1,6 млрд гривень (54,6 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;
- 1,2 млрд гривень (40 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;
- 1,0 млрд гривень (34,5 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України";
- 0,2 млрд гривень (7 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Додаткове фінансування Проекту Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей;
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 304,6 млрд гривень (89,9% плану), платежі з обслуговування - 106,1 млрд гривень (80,8% плану).
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