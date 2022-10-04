Військові облігації тепер можна придбати в «Дії»

З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі та у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві розповіли, що вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажає користувач.

Вони різняться за:

* датою виплат - на строк до 1,5 року;

* відсотками доходу - від 11 до 16% річних;

* назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій - Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі.

У Мінцифри нагадали, що військові облігації - це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану.

"Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу", - пояснили у міністерстві.

Варто зазначити, що для того, аби придбати військові облігації через мобільний додаток "Дія", треба оновити його до останньої версії.

Послугу реалізувало Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України та за підтримки Укрзалізниці.