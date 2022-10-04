Ціни на золото 4 жовтня закріпилися понад 1700 доларів за унцію

Золото у вівторок вранці дорожчає, ціна закріпилася вище за 1700 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 7:57 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 6,85 долара, або на 0,4%, до 1 708,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,53%, до 20,905 доларів за унцію.

Підтримало котирування зниження прибутковості держоблігацій США. Так, прибутковість десятирічних держоблігацій (US Treasuries) опускалася до 3,615% із рівня минулого закриття 3,651%, на початку торгів понеділка показник перевищував 3,8%.

Держоблігації США - альтернативна золоту інвестиція, тому їхні котирування зазвичай мають різноспрямовану динаміку. У результаті в понеділок золото подорожчало на 2,3% - з 1670 доларів до 1710 доларів.