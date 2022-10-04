Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото 4 жовтня закріпилися понад 1700 доларів за унцію

08:48 04.10.2022 |

Фінанси

 

Золото у вівторок вранці дорожчає, ціна закріпилася вище за 1700 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 7:57 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 6,85 долара, або на 0,4%, до 1 708,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,53%, до 20,905 доларів за унцію.

Підтримало котирування зниження прибутковості держоблігацій США. Так, прибутковість десятирічних держоблігацій (US Treasuries) опускалася до 3,615% із рівня минулого закриття 3,651%, на початку торгів понеділка показник перевищував 3,8%.

Держоблігації США - альтернативна золоту інвестиція, тому їхні котирування зазвичай мають різноспрямовану динаміку. У результаті в понеділок золото подорожчало на 2,3% - з 1670 доларів до 1710 доларів.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0040  0,14 0,33 42,0113  0,06 0,15
EUR 39,4650  0,09 0,23 40,8597  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес