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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до ієни 4 жовтня та дешевшає до євро

08:44 04.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара у вівторок вранці піднімається до ієни і опускається до євро, свідчать дані торгів.

Станом на 7:44 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9832 долара з рівня минулого закриття в 0,9824 долара. Курс фунта стерлінгів до долара знижувався до 1,1321 долара з 1,1322 долара, курс долара до єни збільшувався до 144,79 єни зі 144,53 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,12% до 111,62 пункту.

У вівторок інвестори не очікують на важливі макроекономічні дані, при цьому біржі Китаю та Гонконгу закриті у зв'язку з вихідним днем, тому до відкриття торгових майданчиків Європи та США обсяг торгів знижений.

Фунт стабілізується до долара після помітного стрибка у понеділок - британська валюта на день раніше подорожчала до 1,13 долара за фунт з 1,11 долара. Така реакція відбулася після новини про те, що британський уряд відмовився від зниження податків для багатих через невдоволення населення.

Цього тижня інвестори також очікують на важливу статистику щодо ринку праці США, яка буде опублікована в п'ятницю. Аналітики прогнозують, що безробіття в країні у вересні залишилося на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.
 

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