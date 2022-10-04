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АНАЛІТИКА

Фондові біржі Азії зросли 4 жовтня за ринками США

08:40 04.10.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок зростають слідом за індексами Уолл-стріт, свідчать дані торгів та коментарі аналітика. Біржі КНР та Гонконгу закриті у зв'язку з вихідним днем, обсяг торгів знижено.

Станом на 7:26 ЕЕТ південнокорейський KOSPI збільшується на 2,43%, до 2 207,88 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 3,7%, до 6 695,1 пункту, японський Nikkei 225 - на 2,88%, до 26 969 пунктів.

Ринки Китаю та Гонконгу закриті у зв'язку з вихідним днем. У п'ятницю індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,55%, до 3 024,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1 912 пунктів, гонконгський Hang Seng Index опустився в понеділок. , До 17 079,51 пункту.

У вівторок індекси АТР переймають динаміку американських бірж, які завершили торги понеділка зростанням у районі 2,5% після зниження за підсумками минулого кварталу.

"Азіатські акції були позитивними у вівторок після корекційної сесії, оскільки трейдери звернули увагу на потенційно перепродані ринкові умови", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).
 

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