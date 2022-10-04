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АНАЛІТИКА

Нацбанк провів п'ятий обмін безготівкової валюти на готівку на $95 млн та EUR1 млн

09:01 04.10.2022 |

Фінанси

 

У понеділок, 3 жовтня, Національний банк провів ще дві операції з обміну готівкової іноземної валюти на безготівкову для підкріплення нею кас 14 системно важливих банків.

У підсумку НБУ обміняв $95 млн із запропонованих до обміну $100 млн, а також 1 млн євро із 100 млн євро, повідомляє пресслужба регулятора.

Участь в операції із обміну доларів США взяли 8 банків, з обміну євро - один банк.

"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", - зазначається у повідомленні.

Нацбанк обіцяє здійснювати відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти.

"Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить $7,1 млрд, тоді як на початку війни він був меншим ($5,9 млрд)", - наголошується у повідомленні.

Нацбанк також нагадує, що такі операції не впливають на рівень міжнародних резервів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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