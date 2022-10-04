Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати другий тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 23 по 30 вересня знизився на 8,2%, або на 25,60 пункту, до 288,45 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 314,05 пунктів, наприкінці - 288,45 пунктів.

Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-33,9%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 16 по 23 вересня знизився на 0,8%, або на 2,48 пункту, до 314,05 пункту після тижневого зростання.







