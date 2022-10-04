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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати другий тиждень поспіль
20:14 03.10.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 23 по 30 вересня знизився на 8,2%, або на 25,60 пункту, до 288,45 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 314,05 пунктів, наприкінці - 288,45 пунктів.
Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-33,9%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 16 по 23 вересня знизився на 0,8%, або на 2,48 пункту, до 314,05 пункту після тижневого зростання.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 23 вересня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 30 вересня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
17,40
|
16,99
|
-2,4
|
"Астарта"
|
23,85
|
20,80
|
-12,8
|
Coal Energy
|
3,01
|
1,99
|
-33,9
|
"Мілкіленд"
|
0,85
|
0,83
|
-2,4
|
"Агротон"
|
3,86
|
3,77
|
-2,3
|
KSG Agro
|
2,37
|
2,07
|
-12,7
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
57,50
|
51,00
|
-11,3
|
IMC
|
17,65
|
16,90
|
-4,2
|
KDM Shipping
|
----
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----
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----
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
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Згідно постанови НБУ
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