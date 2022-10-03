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Євро 3 жовтня слабшає до долара після виходу макростатистики
14:06 03.10.2022 |
Курс євро до долара опускається у понеділок вдень, це відбувається після виходу статистики ділової активності у промисловості єврозони, свідчать дані торгів.
Станом на 12:47 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9760 долара з рівня минулого закриття в 0,9799 долара.
Курс фунта стерлінгів до долара піднімається в той же час до 1,1176 долара з рівня попереднього закриття 1,1160 долара, курс долара до єни збільшується до 145,14 єни з 144,75 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,18%, до 112,31 пункту.
Інвестори зокрема оцінюють макростатистику. Так, індекс ділової активності (PMI) в галузі промислового виробництва, за остаточною оцінкою, у вересні скоротився до 48,4 пунктів з 49,6 пунктів у серпні. Показник став мінімальним за два роки і залишився нижче 50 пунктів, так само як і індекси Німеччини та Франції, що вказує на спад економічної активності.
Пізніше ринки чекають на статистику ділової активності в США в промисловості, яку опублікує Інститут управління поставками (Institute for Supply Management, ISM).
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