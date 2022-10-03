ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.10.22

Так, PMI в галузі промислового виробництва, за остаточною оцінкою, у вересні скоротився до 48,4 пунктів з 49,6 пунктів у серпні. Показник став мінімальним за два роки і залишився нижче 50 пунктів, так само як і індекси Німеччини та Франції.