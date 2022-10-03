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АНАЛІТИКА

Єврооблігації України за тиждень подешевшали майже на 6%

10:48 03.10.2022 |

Фінанси

 

Українські єврооблігації минулого тижня продовжили дешевшати на новинах про псевдореферендуми та подальші рішення російського агресора, втративши в ціні в середньому близько 5,9%.

За даними Bloomberg, трохи менше зниження зафіксовано на короткому кінці кривої, зокрема, доларові єврооблігації-2025 подешевшали на 4,3% - до 23,9% від номіналу, що відповідає прибутковості близько 69,2% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п'ятниці в діапазоні 20,9-22% від номіналу, що на 1,1-1,8 процентних пункти (п.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а їх поточні ставки зросли до 58,6-39% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках знизилася найбільше - у середньому на 7,6%, або на 1,3-2,0 в.п. - До 19,1-18,5% від номіналу. Тепер їхню прибутковість становлять відповідно 34,7-32,5% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою - зниження в середньому на 4,8%. На кінець минулого тижня папери як із погашенням у 2028 році, так і у 2032 році котирувалися по 19,4% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 46,6% у першому випадку та 29,7% річних - у другому.

Трохи більше подешевшали ВВП-варранти - на 6,6% до 29,2% від умовної вартості.

Загалом за два тижні котирування єврооблігацій України опустилися в середньому на 13%, ВВП-варрантів - на 12,8% і повернулися на рівень, який був до їхнього стрибка на новинах про дуже успішний наступ української армії у першій половині вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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