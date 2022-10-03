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АНАЛІТИКА

Вартість золота 3 жовтня залишається стабільною в рамках торгів

09:06 03.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в понеділок вранці стабільна на рівні 1670 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 8:44 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 0,95 долара, або на 0,06%, до 1 672,95 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 2,01%, до 19,422 долара за унцію.

Минулого тижня золото подорожчало майже на 1,8%, ціна піднялася з 1656 доларів до 1685 доларів на тлі зниження курсу долара. Золото дешевшає при цьому з квітня щомісяця, за цей час метал втратив 14% вартості, ціна на кінець березня становила понад 1 950 доларів.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) тижнем раніше скоротився на 1%, до 112,1 пунктів зі 113,2 пунктів. Дешевший долар підтримує попит на золото, яке в цьому випадку стає доступнішим для інвесторів, які володіють іншою валютою.

"Поліпшення прогнозу щодо Китаю та ймовірність зниження прибутковості держбондів США можуть підтримувати ціни на золото", - сказав агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тіагараджан (Gnanasekar Thiagarajan).
Ключові теги: золото
 

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