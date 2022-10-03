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АНАЛІТИКА

Долар 3 жовтня дещо зміцнюється до основних світових валют

09:02 03.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара до основних світових валют у понеділок вранці зростає, свідчать дані торгів. Інвестори чекають на важливу статистику з безробіття в США, очікуючи також початку сезону корпоративної звітності.

Станом на 8:27 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9792 долара з рівня минулого закриття в 0,9799 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,1122 долара з рівня попереднього закриття в 1,116 долара. Курс долара до єни в той же час зростав до 144,88 єни зі 144,75 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,12%, до 112 пунктів.

Долар трохи послабшав минулого тижня, відступивши від позначки 114 пунктів, тепер показник трохи стабілізувався. Інвестори очікують на важливу статистику щодо США в п'ятницю. Аналітики вважають, що безробіття в країні у вересні залишилося на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.

Також наступного тижня розпочинається сезон корпоративної звітності, що стартує з великих американських банків. Інвестори звертатимуть увагу на те, які результати компанії показали за минулий квартал, а також які прогнози вони озвучать на найближчий квартал та фінрік, що може підказати про стан економіки.

Пізніше в ході торгів очікується вихід даних щодо ділової активності у промисловості єврозони та США. Експерти очікують, що індекс ділової активності (PMI) в галузі промислового виробництва 19 країн єврозони у вересні скоротився до 48,5 пунктів з 49,6 пунктів у серпні. А ввечері Інститут управління постачанням (Institute for Supply Management, ISM) опублікує дані індексу ділової активності у промисловості США. Ринки чекають на зниження показника у вересні до 52,2% з 52,8% у серпні.
 

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