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Фондові біржі АТР 3 жовтня в основному в мінусі за ринками США
08:04 03.10.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно опускаються на тлі динаміки індексів Уолл-стріт, свідчать дані торгів. Біржі КНР та Південної Кореї закриті у зв'язку з вихідним днем, обсяг торгів знижено.
Станом на 7.41 ЕЕТ гонконгський Hang Seng Index зменшувався на 1,36%, до 16 988 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 6 463,5 пункту, японський Nikkei 225 зростав на 0,5 до 26 075,5 пунктів.
Ринки Китаю та Південної Кореї закриті через вихідний день. У п'ятницю індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,55%, до 3 024,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1912 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,715%, до 2 49 пункту.
У п'ятницю американські фондові індекси впали в середньому на 1,5%, що вплинуло на торги в Азії. Трейдери очікують на статистику з безробіття в США, яка запланована на п'ятницю, а також новий сезон корпоративної звітності, який стартує наступного тижня.
Трейдери звернули увагу і на дані щодо ділової активності у промисловості, які традиційно виходять на початку місяця. Так, індекс ділової активності (PMI) у промисловому секторі Австралії у вересні знизився до 53,5 пункту з 53,8 пункту в серпні, що виявилося нижчим за прогноз у 53,9 пункту. PMI промисловості Японії впав до 50,8 пункту з 51,5 пункту місяцем раніше, що також виявилося нижче за очікування (51 пункт).
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