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АНАЛІТИКА

НБУ продав з резервів найбільше валюти з початку липня

23:56 30.09.2022 |

Фінанси

 

Національний банк цього тижня 26 - 30 вересня продав з резервів 867,43 млн доларів - це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.

Про це йдеться в даних НБУ.

Цього ж тижня Нацбанк також купив 5,4 млн доларів.

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Обсяги продажу валюти регулятором, натомість, зросли за останні два тижні: так, минулого тижня було продано 744 млн дол, що також є найбільшою сумою з середини липня.

Від початку року НБУ продав вже 19,475 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3,1 млрд доларів та 110 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.
За матеріалами: Економічна правда
 

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