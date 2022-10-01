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Нацбанк анонсував обмін ще $100 мільйонів та 100 мільйонів євро готівкою для підкріплення кас банків
23:54 30.09.2022 |
Національний банк України 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків.
Про це повідомила пресслужба регулятора, передає Інтерфакс-Україна.
"НБУ у понеділок, 3 жовтня, вкотре проведе операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Для обміну системно-важливим банком буде запропоновано $100 млн та 100 млн євро. Результати операцій будуть оприлюднені в день їх проведення", - йдеться в повідомленні.
У НБУ зазначили, що попередні заходи банку вже мали позитивний ефект, зокрема, кількість банків-учасників відповідних операцій скоротилася, а залишки готівкової інвалюти за системою зросли.
Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.
В НБУ обіцяли, що регулятор проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно.
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