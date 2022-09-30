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АНАЛІТИКА

Кредитний портфель українських банків у серпні-2022 скоротився на 1,1%, а NPL зріс на 1,4% - НБУ

16:31 30.09.2022 |

Фінанси

 

Кредитний портфель українських банків за серпень 2022 року скоротився на 1,1% - до 1,198 трлн грн, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 1,4%, до 368,678 млрд грн, повідомляється у звітності на сайті Національного банку України (НБУ) у п'ятницю.

Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у серпні зросла до 30,77% з 30,01% місяцем раніше.

Нацбанк зазначив, що за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі скоротився на 0,6% - до 893,674 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 1%, до 320,737 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1 ,2% - до 247,783 млрд грн (NPL у ньому зріс на 4,2% - до 47,691 млрд грн).

Водночас обсяг міжбанківських кредитів упав на 14% - до 28,61 млрд грн (a NPL зберігся на рівні 4,47 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, скоротився на 0,5% - до 28,218 млрд грн (NPL зріс на 1% - до 246 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками серпня частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, зросла на 0,56 процентних пункти (п.п.) - до 35,89%, кредитів населенню - на 1 п.п., до 19, 25%, міжбанківських кредитів - скоротилася на 0,01 п.п., до 0,02%, а кредитів органам держвлади - на 0,01 п.п., до 0,87%.

У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанку) за серпень скоротився на 2,5% - до 364,64 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 1,6% - до 112,3 млрд грн). Водночас, кредитний портфель ПриватБанку зріс на 0,12% - до 267,284 млрд грн (NPL - на 0,12%, до 179,764 млрд грн).

Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 1,4% (до 341,89 млрд. грн.), а з приватним - на 0,09% (до 223,288 млрд. грн.). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 5,1% (до 43,072 млрд. грн.), а в приватних банках - на 2,2% (до 33,4 млрд грн).

Таким чином, за підсумками серпня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) зросла на 1,3 п.п. (До 30,8%), а в ПриватБанку зросла на 0,2 п.п. (До 67,26%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 0,8 п.п. (до 12,6%), у банках із приватним - на 0,3 п.п. (До 14,96%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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