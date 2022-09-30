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Нацбанк спростив проведення розрахунків для імпорту гуманітарної допомоги
15:34 30.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) запровадив додаткові підстави для завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться в Україну як гуманітарна допомога.
Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ №211 від 29 вересня, яка набуває чинності з 1 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, Нацбанк дозволив банкам завершувати валютний нагляд за дотриманням термінів розрахунків для імпорту гуманітарної допомоги на підставі декларації про перелік товарів, що визначаються як гуманітарна допомога, та документів, що підтверджують передачу або отримання такої допомоги її отримувачем..
Згідно із повідомленням, вказане рішення ухвалено "враховуючи запити банків та благодійних фондів, а також результати детального опрацювання цього питання з іншими державними органами".
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