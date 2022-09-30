Курс долара 30 вересня зростає до євро та єни

Курс долара в п'ятницю вдень зростає відносно інших основних світових валют, свідчать дані торгів.

Курс долара зростає до євро та єни

Курс долара в п'ятницю вдень зростає стосовно інших основних світових валют, свідчать дані торгів.

Станом на 13:39 ЕЕТ курс євро до долара зменшується до 0,9772 долара з рівня минулого закриття в 0,9814 долара, курс долара до ієни зростає до 144,48 єни з 144,45 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,12%, до 112,4 пункту.

Інвестори чекають на низку позитивних статданих. Так, аналітики вважають, що індекс споживчих настроїв університету Мічігану (Michigan Consumer Sentiment Index), що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, зріс до 59,5 пункту з 58,2 пункту в серпні.

Також будуть опубліковані дані про доходи та витрати населення в США у серпні. Аналітики вважають, що, порівняно з липнем, доходи зросли на 0,3% за звітний місяць, а витрати - на 0,2%.