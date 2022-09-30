НБУ збільшив до 100 тис. грн/місяць ліміт купівлі безготівкової валюти на депозит

Національний банк України (НБУ) збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими", - повідомляється на сайті НБУ в п'ятницю.

Як повідомлялося, з початком війни 24 лютого Нацбанк заборонив продаж громадянам безготівкової валюти, а 21 липня частково дозволив його до 50 тис. грн на місяць на безвідкличний депозит від трьох місяців.

