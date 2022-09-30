Фінансові новини
- |
- 30.09.22
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк з 5 жовтня забороняє Р2Р-перекази з українських гривневих карток на картки іноземних банків
13:01 30.09.2022 |
Національний банк з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ.
"Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються.
Зважаючи на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель", - пояснили в Нацбанку.
Утім, в НБУ звертають увагу, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов'язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.
Крім того, Нацбанк "врахував запити громадян" та дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів.
Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта.
Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті), який є спільним для цих операцій та для операцій, що належать до "quasi cash" (поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, поповнення гаманців криптобірж та купівля віртуальних активів).
Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 29 вересня 2022 року № 211 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Путан визнав «незалежність» Херсонщини та Запоріжжя
|Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою
|Нідерланди відкликали ліцензію у компанії-оператора Турецького потоку – Радіо Свобода
|У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс долара 30 вересня зростає до євро та єни
|НБУ збільшив до 100 тис. грн/місяць ліміт купівлі безготівкової валюти на депозит
|Нацбанк з 5 жовтня забороняє Р2Р-перекази з українських гривневих карток на картки іноземних банків
|Азіатські біржі знизилися за підсумками третього кварталу
|НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит
|Підстав для здійснення нової курсової корекції немає - заступник голови НБУ
Бізнес
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн