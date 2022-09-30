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Підстав для здійснення нової курсової корекції немає - заступник голови НБУ
10:56 30.09.2022 |
Ситуація на готівковому валютному ринку хоч і схильна до впливу низки тимчасових факторів, залишається контрольованою, тоді як ситуація на безготівковому валютному ринку останнім часом помітно покращилася, що сприяло зростанню міжнародних резервів, заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.
"Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Найбільша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, тому говорити про те, що тимчасові коливання на готівковому сегменті можуть стати підставою для курсової корекції, було б явним перебільшенням", - додав він.
Гелетій зазначив, що коли Нацбанк здійснював коригування курсу в липні, то насамперед вирішував на той час проблему накопичених макроекономічних дисбалансів, тоді як зараз така проблема є неактуальною.
"Ми очікуємо, що в міру згасання психологічного фактора та остаточного вирішення проблеми з дефіцитом (готівкової) валюти ситуація на готівковому валютному ринку покращуватиметься", - додав він.
За його словами, має також збільшуватися позитивний вплив на готівковий ринок від рішень, ухвалених Нацбанком у попередні місяці. Зокрема, йдеться про надання можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит і про дозвіл банкам збільшити пропозицію готівкової валюти.
"До речі, ми активно відпрацьовуємо інструментарій, який дасть змогу збільшити зацікавленість громадян і бізнес у заощадженнях у гривні. Зараз ситуація значно краща, ніж у червні та липні", - додав він.
Гелетій зазначив, що впевненості додає анонсована міжнародна фінансова допомога - близько $10 млрд до кінця року.
Він зазначив, що Нацбанк також сподівається на позитивне рішення щодо розширення екстреної фінансової підтримки від МВФ у рамках інструменту RFI, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько $1,4 млрд у жовтні, а також очікує рішення щодо затвердження додаткового пакета допомоги Україні на $4,5 млрд.
"Усі ці фактори допоможуть нам утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та зберігати офіційний курс на поточному рівні", - заявив заступник голови НБУ.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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