ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.09.22

Офшорний юань досяг рекордно низького рівня цього тижня, тому що прірва між міжнародними і місцевими курсами, що збільшується, призвела до того, що трейдери позбулися валюти. Він також має втратити 3% у вересні, це сьомий місяць поспіль зниження цього року.