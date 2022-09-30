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АНАЛІТИКА

Світові ціни на золото можуть знизитись за підсумками третього кварталу

10:00 30.09.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота зростає в п'ятницю вранці, але за підсумками третього кварталу, що закінчується сьогодні, може показати зниження, як і в другому кварталі, а сукупне здешевлення дорогоцінного металу за ці півроку може перевищити 15%, свідчать дані торгів.

Станом на 9:28 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6 доларів, або на 0,36%, до 1674,6 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1,1% до 18,915 долара за унцію.

А з початку липня котирування дорогоцінного металу впали на 7,5%. І за відсутності різких змін динаміки золото продемонструє друге квартальне зниження поспіль (у попередньому кварталі воно подешевшало на 7,7%).

Багато в чому така динаміка була обумовлена ​​більшою популярністю долара (і американського держборгу) як "кризових" заощаджень. Також ринкові гравці схильні продавати фінансові інструменти та притримувати ліквідність у себе.

Світові ціни на золото можуть знизитись за підсумками третього кварталу

Вартість золота зростає в п'ятницю вранці, але за підсумками третього кварталу, що закінчується сьогодні, може показати зниження, як і в другому кварталі, а сукупне здешевлення дорогоцінного металу за ці півроку може перевищити 15%, свідчать дані торгів.

Станом на 9:28 мск ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6 доларів, або на 0,36%, до 1674,6 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1,1% до 18,915 долара за унцію.

А з початку липня котирування дорогоцінного металу впали на 7,5%. І за відсутності різких змін динаміки золото продемонструє друге квартальне зниження поспіль (у попередньому кварталі воно подешевшало на 7,7%).

Багато в чому така динаміка була обумовлена ​​більшою популярністю долара (і американського держборгу) як "кризові" заощадження. Також ринкові гравці схильні продавати фінансові інструменти та притримувати ліквідність у себе.

"Інвестори все ще більше схиляються до готівки, а не до золота. Поки що економічні дані зі США показують стійкість ... буде складно вказувати на те, що ціни на золото досягли дна", - цитує агентство Блумберг аналітика Oanda Едварда Мою (Edward Moya).
Ключові теги: золото
 

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