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Світові ціни на золото можуть знизитись за підсумками третього кварталу
10:00 30.09.2022 |
Вартість золота зростає в п'ятницю вранці, але за підсумками третього кварталу, що закінчується сьогодні, може показати зниження, як і в другому кварталі, а сукупне здешевлення дорогоцінного металу за ці півроку може перевищити 15%, свідчать дані торгів.
Станом на 9:28 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6 доларів, або на 0,36%, до 1674,6 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1,1% до 18,915 долара за унцію.
А з початку липня котирування дорогоцінного металу впали на 7,5%. І за відсутності різких змін динаміки золото продемонструє друге квартальне зниження поспіль (у попередньому кварталі воно подешевшало на 7,7%).
Багато в чому така динаміка була обумовлена більшою популярністю долара (і американського держборгу) як "кризових" заощаджень. Також ринкові гравці схильні продавати фінансові інструменти та притримувати ліквідність у себе.
Світові ціни на золото можуть знизитись за підсумками третього кварталу
Вартість золота зростає в п'ятницю вранці, але за підсумками третього кварталу, що закінчується сьогодні, може показати зниження, як і в другому кварталі, а сукупне здешевлення дорогоцінного металу за ці півроку може перевищити 15%, свідчать дані торгів.
Станом на 9:28 мск ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 6 доларів, або на 0,36%, до 1674,6 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1,1% до 18,915 долара за унцію.
А з початку липня котирування дорогоцінного металу впали на 7,5%. І за відсутності різких змін динаміки золото продемонструє друге квартальне зниження поспіль (у попередньому кварталі воно подешевшало на 7,7%).
Багато в чому така динаміка була обумовлена більшою популярністю долара (і американського держборгу) як "кризові" заощадження. Також ринкові гравці схильні продавати фінансові інструменти та притримувати ліквідність у себе.
"Інвестори все ще більше схиляються до готівки, а не до золота. Поки що економічні дані зі США показують стійкість ... буде складно вказувати на те, що ціни на золото досягли дна", - цитує агентство Блумберг аналітика Oanda Едварда Мою (Edward Moya).
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