Фінансові новини
- |
- 30.09.22
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Фунт стерлінгів 30 вересня відновно дорожчає до долара
09:25 30.09.2022 |
Курс фунта стерлінгів до долара дужчає в п'ятницю вранці, демонструючи четвертий день зростання поспіль після історичного мінімуму, свідчать дані торгів.
Станом на 8:56 ЕЕТ курс фунта стерлінгів до долара зростає до 1,1146 долара з рівня попереднього закриття в 1,1115 долара.
Курс євро до долара водночас збільшується до 0,9824 долара з рівня минулого закриття 0,9814 долара, курс долара до єни - до 144,53 єни зі 144,45 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,29%, до 111,94 пункту.
Британський фунт дорожчає четвертий день поспіль після падіння до історичного мінімуму у понеділок. Проте квартал валюта може завершити у мінусі - з початку липня вона подешевшала до долара на 8,5%.
Як зазначають аналітики, незважаючи на позитивну динаміку останніх днів, ситуація довкола фунта залишається нестабільною.
"В той час, як Банк Англії (британський центробанк - ред.) відновив якусь довіру до валюти, необхідно ще виправити і урядові фінанси, щоб ралі фунта продовжилося", - цитує агентство Блумберг стратега Credit Agricole CIB Девіда Форрестера (David Forrester).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою
|Нідерланди відкликали ліцензію у компанії-оператора Турецького потоку – Радіо Свобода
|У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
|США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті - 18 HIMARS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит
|Підстав для здійснення нової курсової корекції немає - заступник голови НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.09.22
|Світові ціни на золото можуть знизитись за підсумками третього кварталу
|Фунт стерлінгів 30 вересня відновно дорожчає до долара
|Китайський юань постраждав від змішаних PMI, Asia FX очікує на різкі щомісячні збитки
Бізнес
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
|Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів