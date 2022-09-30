Фунт стерлінгів 30 вересня відновно дорожчає до долара

Курс фунта стерлінгів до долара дужчає в п'ятницю вранці, демонструючи четвертий день зростання поспіль після історичного мінімуму, свідчать дані торгів.

Станом на 8:56 ЕЕТ курс фунта стерлінгів до долара зростає до 1,1146 долара з рівня попереднього закриття в 1,1115 долара.

Курс євро до долара водночас збільшується до 0,9824 долара з рівня минулого закриття 0,9814 долара, курс долара до єни - до 144,53 єни зі 144,45 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,29%, до 111,94 пункту.

Британський фунт дорожчає четвертий день поспіль після падіння до історичного мінімуму у понеділок. Проте квартал валюта може завершити у мінусі - з початку липня вона подешевшала до долара на 8,5%.

Як зазначають аналітики, незважаючи на позитивну динаміку останніх днів, ситуація довкола фунта залишається нестабільною.

"В той час, як Банк Англії (британський центробанк - ред.) відновив якусь довіру до валюти, необхідно ще виправити і урядові фінанси, щоб ралі фунта продовжилося", - цитує агентство Блумберг стратега Credit Agricole CIB Девіда Форрестера (David Forrester).