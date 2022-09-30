Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фунт стерлінгів 30 вересня відновно дорожчає до долара

09:25 30.09.2022 |

Фінанси

 

Курс фунта стерлінгів до долара дужчає в п'ятницю вранці, демонструючи четвертий день зростання поспіль після історичного мінімуму, свідчать дані торгів.

Станом на 8:56 ЕЕТ курс фунта стерлінгів до долара зростає до 1,1146 долара з рівня попереднього закриття в 1,1115 долара.

Курс євро до долара водночас збільшується до 0,9824 долара з рівня минулого закриття 0,9814 долара, курс долара до єни - до 144,53 єни зі 144,45 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,29%, до 111,94 пункту.

Британський фунт дорожчає четвертий день поспіль після падіння до історичного мінімуму у понеділок. Проте квартал валюта може завершити у мінусі - з початку липня вона подешевшала до долара на 8,5%.

Як зазначають аналітики, незважаючи на позитивну динаміку останніх днів, ситуація довкола фунта залишається нестабільною.

"В той час, як Банк Англії (британський центробанк - ред.) відновив якусь довіру до валюти, необхідно ще виправити і урядові фінанси, щоб ралі фунта продовжилося", - цитує агентство Блумберг стратега Credit Agricole CIB Девіда Форрестера (David Forrester).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5611
  0,5869
 1,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8681  0,41 1,00 42,0727  0,21 0,50
EUR 39,3758  0,02 0,04 40,8923  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес