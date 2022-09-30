Американські індекси різко впали 29 вересня; інвестори переймаються станом економіки

Волл-стріт завершила торги в четвер різким зниженням через побоювання, що агресивна боротьба Федеральної резервної системи з інфляцією може загальмувати економіку США, а також через занепокоєння інвесторів з приводу розгрому на світових валютних та боргових ринках.

Оскільки технологічні моцаки Apple Inc і Nvidia Corp впали більш ніж на 4%, Nasdaq опустився майже до найнижчого рівня 2022 року, встановленого в середині червня.

Востаннє індекс S&P 500 досягав мінімуму, який спостерігався у листопаді 2020 року. У вересні він упав більш ніж на 8%, і еталонний індекс знаходиться на шляху до найгіршого вересня з 2008 року.

Розпродаж казначейських облігацій США відновився, оскільки представники ФРС не дали жодних указівок на те, що центральний банк США пом'якшить або змінить свої плани щодо агресивного підвищення процентних ставок для зниження високої інфляції.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що не бачить проблем на фінансових ринках США, які могли б змінити кампанію центрального банку зі зниження інфляції за рахунок підвищення ставок, внаслідок чого ставка за фондами ФРС зросла до діапазону від 3,0% до 3,25 %.

Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, впала до п'ятимісячного мінімуму минулого тижня, оскільки ринок праці залишається стійким, незважаючи на агресивне підвищення процентної ставки ФРС.

"Хороші новини - це погані новини, оскільки сьогоднішня кількість вакансій ще раз підтверджує, що ФРС має пройти довгий шлях", - сказав Філ Бланкато, голова Ladenburg Thalmann Asset Management у Нью-Йорку. "На ринку побоюються, що ФРС вштовхне нас у дуже глибоку рецесію, яка викличе рецесію доходів, тому ринок розпродається".

Найактуальнішими акціями в S&P 500 були акції Tesla Inc: під час сесії було обмінено акцій на суму 20,8 млрд доларів. Акції знизилися на 6,8%.

За даними Refinitiv Datastream, прибутковість багатьох казначейських облігацій, які вважаються практично безризиковими, якщо тримати їх до погашення, тепер затьмарює дивідендну прибутковість S&P 500, яка нещодавно становила близько 1,8%.

S&P 500 упав на 2,11% і завершив сесію на позначці 3640,47 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 2,84% до 10737,51 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,54% до 29 225,61 пункту.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 11,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,4 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 знизилися, насамперед за рахунок комунальних послуг, що знизилися на 4,06%, за якими послідувало зниження споживчих дискреційних акцій на 3,37%.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 11,6 до 1.

Акції Meta Platforms впали на 3,7% після того, як Bloomberg повідомив, що власник Facebook заморозив найм співробітників і попередив співробітників про скорочення.

Акції CarMax Inc впали майже на 25% після того, як рітейлер уживаних автомобілів не виправдав очікувань результатів другого кварталу через те, що споживачі урізали витрати на тлі інфляції, зростання відсоткових ставок та підвищення цін на автомобілі.

Акції General Motors Co та Ford Motor Co впали більш ніж на 5% кожна.

Авіаперевізники та круїзні оператори стали скасовувати або відкладати рейси після того, як ураган «Іан» обрушився на узбережжі Мексиканської затоки у Флориді з катастрофічною силою.

American Airlines, United Airlines Holdings та Delta Air Lines втратили понад 2% кожна.

Акції операторів круїзних суден Norwegian Cruise Line Holdings Ltd знизилися в ціні на 5,3%, а акції Carnival Corp - на 6,8%.

S&P 500 показав 106 нових мінімумів та жодного з нових максимумів; Nasdaq зафіксував 14 нових максимумів та 518 нових мінімумів.