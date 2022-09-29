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ЄС хоче заборонити росіянам відкривати криптогаманці, – ЗМІ
12:20 29.09.2022 |
Європейський Союз посилить обмеження на криптоінвестиції росіян у межах блоку.
Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на поінформоване джерело.
За його словами, відповідний захід ухвалять як відповідь на псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Раніше, у квітні, влада ЄС у рамках санкцій заборонила криптобіржам відкривати гаманці для російських фізичних та юридичних осіб на суму понад 10 тис. Згідно з новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля.
За даними російських ЗМІ, наразі в РФ зростає попит на криптовалюту на тлі оголошеної часткової мобілізації та масового від'їзду росіян за кордон.
Як повідомлялося, 28 вересня Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік та запровадження законодавчого підґрунтя для обмеження цін на нафту з Росії.
Пізніше стало відомо, що проєкт майбутніх санкцій також передбачає заборону на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів та напівпровідників.
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