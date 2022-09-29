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Ціна золота 29 вересня знизилася на зміцненні долара
09:09 29.09.2022 |
Вартість золота знижується в четвер вранці за рахунок ралі долара, що відновився, свідчать дані торгів.
Станом на 8:52 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 16,85 долара, або на 1,01%, до 1653,15 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,35%, до 18,633 долара за унцію.
Як сказав порталу Market Watch директор з досліджень Bullion Vault Едрієн Еш (Adrian Ash), котирування золота продовжують залишатися під тиском сильного долара.
Курс долара у четвер знову зростає до інших світових валют, що негативно для котирувань золота, що обчислюються в цій валюті, оскільки робить його менш доступним для власників інших валют.
"Скачок цін на золото в середу наголошує, наскільки "всемогутнім" став долар цього місяця", - сказав Еш.
У середу метал, навпаки, подорожчав на 2%. Це було пов'язано, як зазначає Еш, з оптимізмом на валютному ринку після заяви британського центробанку про намір купувати довгострокові держоблігації Великобританії.
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