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АНАЛІТИКА

Курс долара 29 вересня знову зростає до основних світових валют

08:53 29.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара після корекції напередодні знову зміцнюється до інших основних світових валют, оскільки макроекономічні побоювання зберігаються на ринках, свідчать дані торгів та коментарі аналітика.

Станом на 8:26 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9682 долара з рівня минулого закриття в 0,9734 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,0802 долара з рівня попереднього закриття в 1,0888 долара. Курс долара до єни в той же час зростає до 144,47 єни зі 144,16 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,63%, до 113,31 пункту.

Американська валюта повернулася до зміцнення після того, як у середу після заяви британського центробанку про намір здійснювати купівлю довгострокових держоблігацій Великобританії курс фунта стерлінгів і євро подорожчали до долара на 0,9% і 1,5% відповідно.

За словами аналітика Citigroup Джулії Рейскін (Julia Raiskin), яку цитує агентство Франс Прес, ринки зараз дуже песимістичні, і єдиний актив, який торгується "структурно", це долар.

Валютні інвестори тепер у четвер також чекають на остаточну оцінку зниження ВВП США у другому кварталі. Аналітики вважають, що економіка країни скоротилася тоді на 0,6%, як і показала попередня оцінка.
 

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