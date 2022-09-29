Курс долара 29 вересня знову зростає до основних світових валют

Курс долара після корекції напередодні знову зміцнюється до інших основних світових валют, оскільки макроекономічні побоювання зберігаються на ринках, свідчать дані торгів та коментарі аналітика.

Станом на 8:26 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9682 долара з рівня минулого закриття в 0,9734 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,0802 долара з рівня попереднього закриття в 1,0888 долара. Курс долара до єни в той же час зростає до 144,47 єни зі 144,16 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,63%, до 113,31 пункту.

Американська валюта повернулася до зміцнення після того, як у середу після заяви британського центробанку про намір здійснювати купівлю довгострокових держоблігацій Великобританії курс фунта стерлінгів і євро подорожчали до долара на 0,9% і 1,5% відповідно.

За словами аналітика Citigroup Джулії Рейскін (Julia Raiskin), яку цитує агентство Франс Прес, ринки зараз дуже песимістичні, і єдиний актив, який торгується "структурно", це долар.

Валютні інвестори тепер у четвер також чекають на остаточну оцінку зниження ВВП США у другому кварталі. Аналітики вважають, що економіка країни скоротилася тоді на 0,6%, як і показала попередня оцінка.