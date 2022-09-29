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Фондові індекси АТР 29 вересня демонструють зростання
08:18 29.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) зростають у четвер на загальній хвилі ринкового оптимізму, що прийшов з-за кордону, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.
Станом на 7.32 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,27%, до 3053,33 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1945,62 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 17 435 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 1,35%, до 2198,54 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,91%, до 6585,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,88%, до 26404,5 пунктів.
Як зазначають експерти, світові ринки з оптимізмом сприйняли намір британського центробанку тимчасово купувати довгострокові держоблігації Великобританії. Таке рішення було ухвалено після падіння курсу фунта стерлінгів до історичного мінімуму щодо долара.
Після заяви британського центробанку європейські та американські фондові біржі закрилися зростанням у середу, а фунт стерлінгів та євро подорожчали на 0,9% та 1,5% відповідно.
"Ризик серйозного фінансового інциденту було знижено у короткостроковій перспективі. Увага тепер буде спрямована на поточні макроекономічні проблеми, з якими зіткнулися великі економіки", - цитує агентство Ассошіейтед Прес аналітика Invesco Девіда Чао (David Chao).
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