Уолл-стріт 28 вересня відскочив від мінімумів, оскільки Великобританія втручається, щоб заспокоїти облігації

У середу глобальні акції частково відновилися - акції Уолл-стріт зросли приблизно на 2%, оскільки Банк Англії заявив, що втрутиться на ринок облігацій у спробі послабити побоювання інвесторів щодо послабшання фінансової системи.

Банк Англії заявив, що тимчасово придбає довгострокові облігації, найбільш тісно пов'язані з пенсіями робітників і житловими кредитами, у світлі різкого зростання прибутковості британських облігацій та пов'язаних із цим витрат на позики.

Фунт стерлінгів, який у понеділок досяг рекордно низького рівня по відношенню до долара, востаннє зріс приблизно на 1,4% на волатильних торгах, тоді як ціни на золото зросли. Європейські державні облігації також зросли через зростання кількості цінних паперів.

Інвестори були стривожені минулого тижня, зокрема різким зростанням прибутковості облігацій, оскільки центральні банки прагнули підвищити відсоткові ставки, щоб стримати розпечену інфляцію, перш ніж вона приведе світову економіку до рецесії.

Долар, головна безпечна гавань за часів ринкових потрясінь, знизився приблизно на 1,2%, знизившись із максимуму двох десятиліть завдяки прибутковості еталонних 10-річних казначейських облігацій, яка вперше з 2008 року наблизилася до 4,0%. Державні облігації США також знизилися у середу.

Востаннє індекс MSCI All-World зріс приблизно на 1,3%, подолавши сесійний мінімум, який ознаменував найнижчий рівень із листопада 2020 року. 13%.

Відновлення Уолл-стріт протягом дня прискорилося: індекс S&P 500 зріс приблизно на 2% (3719,4) після того, як у вівторок упав до дворічного мінімуму. Промисловий індекс Доу-Джонса також додав 1,9% (29683,74), а Nasdaq Composite зріс приблизно на 2% (11051,64).

Акції Apple Inc впали приблизно на 1,3% після повідомлення про те, що технологічна компанія відмовляється від своїх планів збільшення виробництва останньої моделі свого флагманського iPhone.

Брайс Доті, старший портфельний менеджер Sit Fixed Income Advisors LLC у Міннеаполісі, сказав, що втручання Великобританії допомогло заспокоїти ринки США, але «тимчасова стабільність - це своєрідна ілюзія».

Доті послався на розрив, що збільшується, між прибутковістю 10-річних казначейських облігацій і ставками за 30-річними іпотечними кредитами, який він пояснив скороченням ФРС своїх іпотечних цінних паперів і різкою інверсією кривої прибутковості в результаті «агресивної рішучості ФРС завдати шкоди економічній активності».

ШТОРМ НА РИНКАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

В основі раннього розпродажу на світових ринках був так званий міні-бюджет британського уряду минулого тижня, в якому було оголошено про безліч зниження податків і мало подробиць про те, як вони фінансуватимуться.

Міжнародний валютний фонд та рейтингове агентство Moody's розкритикували нову економічну стратегію Великобританії, оголошену у п'ятницю, яка спричинила обвал вартості британських активів.

Стратеги Amundi, найбільшого в Європі управляючого активами, заявили раніше в середу, що, на їхню думку, британські активи зазнають великих збитків, оскільки фінансова надійність Великобританії залишається під загрозою.

«Ми вважаємо, що ризики, як і раніше, зміщені у бік зниження - враховуючи, скільки вже враховано в цінах, менш агресивні сигнали Банку Англії, на нашу думку, прискорять рух нижче паритету (для фунта стерлінгів до долара), - стратеги на чолі з Лораном Кроньє. Глава Global FX написав, рекомендуючи інвесторам уникати фунтів стерлінгів.

Скотт Рен, старший стратег із глобальних ринків інвестиційного інституту Wells Fargo, сказав, що ринки, можливо, вже оцінюють майбутні проблеми.

"Якщо економіка сповільниться і в кінцевому підсумку впаде в рецесію, а інфляція залишатиметься високою довше, ми вважаємо, що ціни на фінансові активи скоригуються, щоб відобразити цю ймовірну реальність", - написав Рен у клієнтській записці, опублікованій у середу. «Зрештою, на горизонті з'явиться яскравіше небо».