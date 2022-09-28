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АНАЛІТИКА

Євро подешевшав до долара 28 вересня після виходу даних про споживчу довіру у Німеччині

13:12 28.09.2022 |

Фінанси

 

Вартість євро до долара опускається після публікації даних щодо зниження довіри споживачів до економіки Німеччини, свідчать дані торгів.

Станом на 12:30 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9549 долара з рівня минулого закриття в 0,9592 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,0669 долара з рівня попереднього закриття в 1,0731 долара. Курс долара до ієни водночас опускається до 144,70 єни зі 144,76 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,52%, до 114,7 пункту.

Раніше дослідницька компанія GfK повідомила, що індекс довіри споживачів до економіки Німеччини впав до рекордного мінімуму мінус 42,5 пункту з мінус 36,8 пункту місяцем раніше.

Долар, у свою чергу, зміцнюється на очікуваннях продовження жорсткості монетарної політики в США. Ринки вважають, що у листопаді Федеральна резервна система (ФРС) знову підніме облікову ставку.

Також у четвер будуть опубліковані остаточні дані щодо ВВП країни. Аналітики чекають збереження оцінки, яка передбачає зниження на 0,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Таким чином, економіка США може продемонструвати зниження другий квартал поспіль (після зменшення на 1,6% у перерахунку на рік у першому кварталі) вже за остаточними даними, тобто рецесією.
 

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