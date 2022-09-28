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Вартість золота знизилася до 1631 доларів за унцію
08:37 28.09.2022 |
Золото дешевшає в середу вранці, ціна трохи вище 1630 доларів за тройську унцію, випливає з даних торгів.
Станом на 8:03 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 5,05 долара, або на 0,31%, до 1 631,15 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,11%, до 18,133 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,52% до 114,7 пункту. Зміцнення долара робить золото менш доступним для інвесторів, які володіють іншою валютою.
У той же час зростає і прибутковість держбондів США. Так, прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) зростала до 3,984% із рівня минулого закриття 3,963%. При цьому показник сягнув рівно 4%, вперше з жовтня 2008 року. Держоблігації США - альтернативна золоту інвестиція, тому їхні котирування зазвичай мають різноспрямовану динаміку.
Сировинні стратеги TD Securities очікують, що ціни на золото опустяться нижче за 1 600 доларів на наступній стадії циклу підвищення ставок, оскільки трейдери закладають ймовірність того, що високі ставки зберігатимуться протягом якогось часу, пише агентство Блумберг.
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