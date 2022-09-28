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Азіатські біржі 28 вересня закрилися сильним зниженням
12:28 28.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу сильно впали за підсумками торгів, а гонконгський індекс Hang Seng Index досяг мінімуму за 11 років, свідчать дані торгових майданчиків.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 1,58%, до 3045,07 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,57%, до 1938,26 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 3,6 до 17217,5 пунктів. Південнокорейський KOSPI знизився на 2,45%, до 2169,29 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 6462 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,5%, до 26173,98 пунктів.
Обвал на азіатських фондових ринках у середу, як і раніше, пояснюється ознаками погіршення стану світової економіки.
Інвестори зберігають обережність, оскільки песимістично налаштовані щодо монетарного посилення, яке проводить фінансові регулятори для боротьби з інфляцією.
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