S&P 500 закрився 27 вересня поблизу дворічного мінімуму на тлі поглиблення ведмежого ринку

У вівторок Уолл-стріт ще більше поринула у ведмежий ринок: S&P 500 зафіксував найнижче закриття майже за два роки, оскільки політики Федеральної резервної системи продемонстрували апетит до подальшого підвищення процентних ставок, навіть із ризиком викликати економічний спад.

Базовий індекс S&P 500 знизився приблизно на 24%, порівняно з рекордно високим рівнем закриття 3 січня. Минулого тижня ФРС дала зрозуміти, що високі ставки можуть зберігатися до 2023 року, і індекс звів нанівець останні досягнення літнього ралі та зафіксував найнижчий рівень з листопада 2020 року.

S&P 500 знижувався шість сесій поспіль, це найдовша смуга невдач з лютого 2020 року.

Виступаючи у вівторок, президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард навів докази на користь подальшого підвищення ставок, тоді як президент Чикаго ФРБ Чарльз Еванс заявив, що центральному банку необхідно буде підвищити ставки як мінімум ще на один процентний пункт цього року.

"Це розчаровує, але не є сюрпризом", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. "Люди стурбовані Федеральною резервною системою, напрямом відсоткових ставок, здоров'ям економіки".

Аналітики Wells Fargo тепер бачать, що центральний банк США встановлює цільовий діапазон ставки за фондами ФРС у діапазоні від 4,75 до 5,00% до першого кварталу 2023 року.

Сім із 11 галузевих індексів S&P 500 впали, при цьому індекси комунальних послуг та споживчих товарів впали приблизно на 1,7% і лідирують у зниженні.

Індекс енергетичного сектора зріс на 1,2% після того, як Швеція розпочала розслідування можливого саботажу після великих витоків у двох російських трубопроводах, з яких газ викидався до Балтійського моря.

Котирування Tesla додали 2,5%, а Nvidia додала 1,5%, при цьому обидві компанії допомогли утримати Nasdaq на позитивній території.

Трейдери обміняли акції Tesla на суму понад 17 мільярдів доларів, більше ніж будь-які інші акції.

Еталонна доходність 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня за більш ніж 12 років на тлі яструбиних коментарів представників ФРС.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0,43% до 29 134,99 пунктів, а S&P 500 втратив 0,21% до 3 647,29 пунктів.

Nasdaq Composite зріс на 0,25% - до 10 829,50 пункту.

Побоювання з приводу того, що прибуток корпорацій постраждає від зростання цін та ослаблення економіки, також турбували Уолл-стріт за останні два тижні.

Аналітики знизили свої очікування щодо доходів S&P 500 за третій та четвертий квартали, а також за весь рік. Аналітики прогнозують, що у третьому кварталі прибуток S&P 500 на акцію зросте на 4,6% у річному обчисленні порівняно з очікуваним зростанням на 11,1% на початку липня.

Обсяг торгів на біржах США склав 11,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,3 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що знижуються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,25 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,03 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 146 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 28 нових максимумів та 502 нових мінімуму.