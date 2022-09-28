Мінфін розмістив військових облігацій на майже 575 мільйонів

Міністерство фінансів 27 вересня залучило до державного бюджету 575 млн гривень від продажу військових облігацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 575 млн грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.



Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону 155* 156* 157* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226427 Дорозміщення UA4000226260 Дорозміщення UA4000226450 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - - - Дата проведення 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Дата оплати за придбані облігації 28.09.2022 28.09.2022 28.09.2022 Строк оплати відсотків 29.03.2023 15.03.2023 Строк оплати відсотків 27.09.2023 13.09.2023 Строк оплати відсотків 13.03.2024 Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 80.00 Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00 16.00 Термінобігу (днів) 189 364 532 Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 13.03.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 101386000 1325000 301432000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 101386000 1325000 301432000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 420602000 6624247000 473314000 Кількість поданих заявок, шт. 7 4 7 Кількість задоволених заявок,. Шт. 7 4 7 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12.00 14.00 16.00 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 12.00 14.00 16.00 Встановлена прибутковість, % 12.00 14.00 16.00 Середньозважена прибутковість. % 12.00 14.00 16.00 Надходження до бюджету 95454919.00 1348956.00 303222506.08

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 158 Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000220412(Ном в ін. вал. $ США) номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - Дата розміщення 27.09.2022 Дата оплати за придбані облігації 28.09.2022 Строк оплати відсотків 06.10.2022 Строк оплати відсотків 06.04.2023 Строк оплати відсотків 06.10.2022 Розмір купонного платежу однією облігацію 19.50 Номінальний рівень доходності. % 3.90 Термінобігу (днів) 372 Дата погашення 05.10.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4724000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4724000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 335690000 Кількість поданих заявок, шт. 14 Кількість задоволених заявок, шт. 14 Максимальний рівень доходності облігацій, % 4.50 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 4.50 Встановлена прибутковість, % 4.50 Середньозважена прибутковість, % 4.50 Надходження до бюджету 4784608.92

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"