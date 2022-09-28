Мінфін розмістив військових облігацій на майже 575 мільйонів

Міністерство фінансів 27 вересня залучило до державного бюджету 575 млн гривень від продажу військових облігацій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 575 млн грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|155*
|156*
|157*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226427
|Дорозміщення UA4000226260
|Дорозміщення UA4000226450
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| -
| -
| Дата проведення
| 27.09.2022
| 27.09.2022
| 27.09.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 28.09.2022
| 28.09.2022
| 28.09.2022
| Строк оплати відсотків
|
| 29.03.2023
| 15.03.2023
| Строк оплати відсотків
|
| 27.09.2023
| 13.09.2023
| Строк оплати відсотків
|
|
| 13.03.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 80.00
| 80.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 12.00
| 16.00
| 16.00
|Термінобігу (днів)
| 189
| 364
| 532
| Дата погашення
| 05.04.2023
| 27.09.2023
| 13.03.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 101386000
| 1325000
| 301432000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 101386000
| 1325000
| 301432000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 420602000
| 6624247000
| 473314000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 7
| 4
| 7
| Кількість задоволених заявок,. Шт.
| 7
| 4
| 7
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| Встановлена прибутковість, %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| Середньозважена прибутковість. %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
|Надходження до бюджету
| 95454919.00
| 1348956.00
| 303222506.08
Дані: Мінфін України
* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|158
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA 4000220412(Ном в ін. вал. $ США)
| номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| Дата розміщення
| 27.09.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 28.09.2022
| Строк оплати відсотків
| 06.10.2022
| Строк оплати відсотків
| 06.04.2023
| Строк оплати відсотків
| 06.10.2022
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 19.50
| Номінальний рівень доходності. %
| 3.90
|Термінобігу (днів)
| 372
| Дата погашення
| 05.10.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 4724000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 4724000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 335690000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 14
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 14
| Максимальний рівень доходності облігацій, %
| 4.50
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 4.50
| Встановлена прибутковість, %
| 4.50
| Середньозважена прибутковість, %
| 4.50
|Надходження до бюджету
| 4784608.92
Дані: Мінфін України
* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"