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Мінфін розмістив військових облігацій на майже 575 мільйонів

23:13 27.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 27 вересня залучило до державного бюджету 575 млн гривень від продажу військових облігацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 575 млн грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.

 

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону155*156*157*
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000226427Дорозміщення UA4000226260Дорозміщення UA4000226450
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., - - -
Дата проведення 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022
Дата оплати за придбані облігації 28.09.2022 28.09.2022 28.09.2022
Строк оплати відсотків   29.03.2023 15.03.2023
Строк оплати відсотків   27.09.2023 13.09.2023
Строк оплати відсотків    13.03.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 80.00
Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00 16.00
Термінобігу (днів) 189 364 532
Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 13.03.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 101386000 1325000 301432000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 101386000 1325000 301432000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 420602000 6624247000 473314000
Кількість поданих заявок, шт. 7 4 7
Кількість задоволених заявок,. Шт. 7 4 7
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12.00 14.00 16.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 12.00 14.00 16.00
Встановлена прибутковість, % 12.00 14.00 16.00
Середньозважена прибутковість. % 12.00 14.00 16.00
Надходження до бюджету 95454919.00 1348956.00 303222506.08

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону158
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000220412(Ном в ін. вал. $ США)
номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., -
Дата розміщення 27.09.2022
Дата оплати за придбані облігації 28.09.2022
Строк оплати відсотків 06.10.2022
Строк оплати відсотків 06.04.2023
Строк оплати відсотків 06.10.2022
Розмір купонного платежу однією облігацію 19.50
Номінальний рівень доходності. % 3.90
Термінобігу (днів) 372
Дата погашення 05.10.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4724000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4724000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 335690000
Кількість поданих заявок, шт. 14
Кількість задоволених заявок, шт. 14
Максимальний рівень доходності облігацій, % 4.50
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 4.50
Встановлена прибутковість, % 4.50
Середньозважена прибутковість, % 4.50
Надходження до бюджету 4784608.92

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
 

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