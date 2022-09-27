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Нацбанк провів четвертий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR20 млн
09:15 27.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) провів четверту операцію з обміну безготівкового долара на готівку на суму $100 млн і третю операцію з аналогічного обміну EUR20 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону в умовах військової агресії РФ.
Як повідомила прес-служба регулятора у понеділок, у доларовій угоді взяв участь один із 14 системно важливих банків, так само як і в угоді щодо євро.
Регулятор зазначив, що в операції з євро учасники не викупили ще EUR80 млн, запропоновані НБУ, що свідчить про поступове вирішення проблеми.
Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам $100 млн готівки на безготівкові, 12 вересня - $100 млн та EUR72 млн, а 19 вересня - $100 та EUR20 млн.
Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку будуть проводитись, поки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуться у день проведення у Facebook та Telegram.
НБУ зазначив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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