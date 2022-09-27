Ціни на золото зросли до 1638,65 долара за унцію після обвалу котирувань напередодні

Вартість золота у вівторок вранці дещо піднімається, залишаючись нижчою за 1640 доларів за тройську унцію, днем ​​раніше котирування обвалилися до мінімального з початку квітня 2020 року рівня, випливає з даних торгів.

Станом на 8:00 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 5,25 долара, або на 0,32%, до 1 638,65 долара за тройську унцію. На день раніше мінімальна вартість становила 1 628,3 долара - мінімум з початку квітня 2020 року. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,09%, до 18,497 долара за унцію.

У понеділок на ринках спостерігалася помітна волатильність - опустилися фондові ринки, подешевшали золото, нафта і мідь, тоді як надійніший долар зміцнився, а курс фунта до долара впав до історичного мінімуму. Інвестори були стурбовані ризиками можливої ​​рецесії на тлі політики світових ЦБ, які підвищують ставки боротьби з інфляцією.

"Увага досі на сильному доларі і він може продовжити стримувати дорогоцінний метал. Настрій залишається дуже негативним, оскільки подальше підвищення ставок для стримування інфляції підірве статус золота як активу-притулку", - сказав агентству Bloomberg директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тіагараджан ( Gnanasekar Thiagarajan). Експерт вважає, що золото рухатиметься до 1550 доларів за унцію у найближчі тижні.

Традиційно золото виступає як актив-прихісток та інфляційний хедж, але трейдери віддали перевагу долару як надійного актива.

Тепер долар дещо знижується, що підтримує золото. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,34% до 113,72 пункту. Послаблення долара робить золото доступнішим для інвесторів, які володіють іншою валютою.