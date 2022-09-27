Долар 27 вересня подешевшав до основних світових валют

Вартість долара до інших основних світових валют у вівторок вдень опускається після тривалого зростання, свідчать дані торгів.

Станом на 11:52 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 0,9637 долара з рівня минулого закриття в 0,9606 долара, курс фунта стерлінгів до долара - на 1,36%, до 1,0829 долара з рівня попереднього закриття в 1,0684 долар. У понеділок він опускався до 1,0384 долара, тим самим пробивши історичний мінімум 1,054 долара. Курс долара до єни водночас знижується до 144,34 єни із 144,75 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,39% до 113,65 пункту.

Котирування демонструють корекційну динаміку після розпродажу понеділка, що призвело до зниження на фондових біржах, здешевлення нафти, міді та золота та зміцнення долара як активу-притулку.

Ринки також очікують пізніше у вівторок даних про продаж нових будинків у країні в серпні та про довіру споживачів до економіки у вересні від аналітичної Conference Board.

Потім, у четвер, буде опубліковано остаточну оцінку ВВП США у другому кварталі. Аналітики очікують збереження оцінки, яка передбачає зниження на 0,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Таким чином, економіка США може продемонструвати зниження другий квартал поспіль (після зменшення на 1,6% у перерахунку на рік у першому кварталі) вже за остаточними даними.