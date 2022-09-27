Японська Nikkei зросла на 0,53% за підсумками торгової сесії вівторка

Японський фондовий індекс Nikkei у понеділок закрився з підвищенням на чолі з паперами ринкового важкоатлета Fast Retailing. Інвестори скуповували акції, що сильно подешевшали на тлі глобальної хвилі продажів, що почалася після того, як ФРС США підтвердила свою прихильність до агресивної антиінфляційної політики.

Індекс Nikkei додав 0,53% і закрився на позначці 26 571,87 пунктів, відновившись від рівня двомісячного мінімуму, досягнутого на попередній сесії. Більше загальний індекс Topix підвищився на 0,47% до 1837,01 пункту. Ринок швидко відновлювався після глобальної хвилі продажів у світлі посилення політики ФРС, заявив представник одного з японських брокерів.

Акції Fast Retailing, власника ретейлера одягу Uniqlo, подорожчали на 0,88%, зробивши найбільший внесок у зростання Nikkei. Друге місце посіли папери кадрового агентства Recruit Holdings, що підскочили на 2,67%.

Акції Tokyo Electron, виробника обладнання для випуску мікрочіпів, та телефонної компанії KDDI Corp подешевшали на 0,85% та 1,25% відповідно, чинивши найбільший тиск на індекс.

Проте загалом ринку не вистачало спрямованості, і виражене зростання в тих чи інших секторах не було, додав представник одного з японських трастових банків.

Акції виробника іграшок Konami Group зросли на 4,01%, показавши найкращий результат у складі Nikkei. За ними відбулися акції індустріальної компанії Hitachi Zosen, які подорожчали на 3,86%.

Папери оператора онлайн-торгівлі Rakuten Group знизилися на 3,43%, продемонструвавши найгірший результат у складі Nikkei. Акції фармвиробника Shionogi & Co опустилися на 1,71%, а судноплавної компанії Kawasaki Kisen Kaisha - на 1,55%.