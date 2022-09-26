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АНАЛІТИКА

У серпні сума вкладів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО зросла на 11,2 млрд гривень до 946,7 млрд

 

Станом на 1 вересня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 946,7 млрд гривень, що на 11,2 млрд гривень більше, ніж було станом на 1 серпня цього року.

Про це йдеться у повідомленні фонду, передають Українські Новини.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:

- вклади у національній валюті - 588,4 млрд гривень;

- вклади в іноземній валюті - 358,3 млрд гривень.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 94,7 млрд гривень (10,0% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

З 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 вересня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 68 банків.
За матеріалами: Українські Новини
 

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