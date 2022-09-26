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Євро та фунт подешевшали до долара після виходу макростатистики у Німеччині

15:42 26.09.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара в понеділок вдень опускається, також продовжує помітно дешевшати фунт стерлінгів, інвестори оцінюють дані ділового клімату в Німеччині, свідчать дані торгів та макростатистики.

Станом на 13:43 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9652 долара з рівня минулого закриття в 0,9690 долара. Курс фунта стерлінгів до долара падає на 1,15%, до 1,0731 долара з рівня попереднього закриття 1,0856 долара. А в районі 4.00 ЕЕТ показник опускався до 1,0384 долара, тим самим пробивши історичний мінімум 1,054 долара.

Курс долара до єни в той же час зростає до 144,13 єни зі 143,32 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,41%, до 113,65 пункту.

Індекс ділового клімату IFO у Німеччині у вересні впав до 84,3 пункту. Значення стало мінімальним із травня позаминулого року.

Учасники торгів загалом також уникають ризику на очікуваннях рецесії, оскільки світові центробанки продовжують піднімати облікові ставки для боротьби з інфляцією. В результаті знижуються світові фондові ринки та дешевшають сировинні товари, такі як нафта та мідь, а традиційно надійніший долар дорожчає.

Фунт при цьому торгується поблизу історичного мінімуму завдяки планам місцевої влади. Раніше глава мінфіну Великобританії Квазі Квартенг представив у парламенті "план підтримки" економіки країни загальною вартістю 60 мільярдів фунтів стерлінгів. При цьому Квартенг заявив про відміну планування підвищення податку на прибуток підприємств до 25% з колишніх 19%. За даними ЗМІ, після цього, крім здешевлення фунта, почала зростати прибутковість держоблігацій, що свідчить про підрив довіри інвесторів.
 

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