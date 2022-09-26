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Після тижневого зростання акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали падати
13:06 26.09.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 16 по 23 вересня знизився на 0,8%, або на 2,48 пункту, до 314,05 пункту після тижневого зростання.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 316,53 пунктів, наприкінці - 314,05 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+21,4%), найбільше падіння - компанії «Агротон» (-19,4%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 9 по 16 вересня підвищився на 8,2%, або на 24,12 пункту, до 316,53 пункту після чотирьохтижневого падіння.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 16 вересня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 23 вересня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,98
|
17,40
|
-8,3
|
"Астарта"
|
24,00
|
23,85
|
-0,6
|
Coal Energy
|
2,48
|
3,01
|
+21,4
|
"Мілкіленд"
|
0,94
|
0,85
|
-9,6
|
"Агротон"
|
4,79
|
3,86
|
-19,4
|
KSG Agro
|
2,60
|
2,37
|
-8,8
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
47,60
|
57,50
|
+20,8
|
IMC
|
17,45
|
17,65
|
+1,1
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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