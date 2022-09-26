Після тижневого зростання акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали падати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 16 по 23 вересня знизився на 0,8%, або на 2,48 пункту, до 314,05 пункту після тижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 316,53 пунктів, наприкінці - 314,05 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+21,4%), найбільше падіння - компанії «Агротон» (-19,4%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 9 по 16 вересня підвищився на 8,2%, або на 24,12 пункту, до 316,53 пункту після чотирьохтижневого падіння.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 16 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 23 вересня Зміна вартості, % "Кернел" 18,98 17,40 -8,3 "Астарта" 24,00 23,85 -0,6 Coal Energy 2,48 3,01 +21,4 "Мілкіленд" 0,94 0,85 -9,6 "Агротон" 4,79 3,86 -19,4 KSG Agro 2,60 2,37 -8,8 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 47,60 57,50 +20,8 IMC 17,45 17,65 +1,1 KDM Shipping ---- ---- ----







