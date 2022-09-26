Українці відмовляються від мікрокредитів: сума позик впала у 12 разів за квартал

Сума позик, наданих мікрофінансовими організаціями, впала до 1,3 млрд грн у другому кварталі цього року. Це у понад 12 разів менше, ніж середня сума мікрокредитування за другий квартал минулого року (16,2 млрд грн), - йдеться у дослідженні opendatabot.

З початку повномасштабної війни зменшилися як кількість позик, так і їх суми. Наприклад, за другий квартал було оформлено 355 646 договорів. Це вдвічі менше за середню кількість договорів на місяць ще у першому кварталі 2022 року і в 3,3 рази менше за середню кількість договорів на місяць у 2021 році.

Середня сума кредиту у другому кварталі зменшилась на 28% - з 5079 грн до 3650 грн.

З початку року заборгованість з мікрокредитів скоротилася на 2,4 млрд грн (на 18%): з 13 млрд грн на початку року до 10,7 млрд грн на початок липня.



