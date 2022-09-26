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Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень у півтора раза – до $738 мільйонів
09:35 26.09.2022 |
"Чисті" продажі доларів Національним банком минулого тижня зросли до $737,8 млн порівняно з $510,7 млн тижнем раніше і $475 млн двома тижнями раніше.
Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.
Так, з 19 по 23 вересня він придбав $7,1 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $744,9 млн порівняно з $528,2 млн тижнем раніше.
Цього тижня на готівковому ринку гривня знову ослабла приблизно на 70 копійок, а її курс наблизився до рівня 43 грн/$1 при зафіксованому з 21 липня офіційному курсі 36,57 грн/$, проте до кінця тижня зміцнився до 42,7 грн/ $.
Із початку вересня обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку вже перевищив $1,8 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України становив рекордні з початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,12 млрд та 111 млн євро, а продав $18,6 млрд та 1,79 млрд євро.
Зокрема, з початку війни купівля валюти досягла $2,46 млрд та 111 млн євро, а продаж - $15,8 млрд та 1,79 млрд євро.
Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за даними НБУ, становили $25,43 млрд.
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