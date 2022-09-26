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Курс фунта впав до історичного мінімуму
08:36 26.09.2022 |
У понеділок фунт впав до рекордного мінімуму. Трейдери позбавлялися його припущеннях про те, що економічний план нового уряду Великобританії поставить країну в гранично складну фінансову ситуацію.
Стрімке падіння британської валюти допомогло долару, який вважається притулком валютою, досягти нового двадцятирічного максимуму проти кошика інших основних валют.
У ході торгів пара британський фунт/долар США опускалася на 4,9%, до історичного мінімуму 1,0327, але потім стабілізувалася близько 1,05405, що на 2,9% нижче за рівень закриття попередньої сесії.
У п'ятницю пара впала на 3,6%, коли новий міністр фінансів Квазі Квартенг представив план, що передбачає безпрецедентне зниження податків за рахунок найбільшого з 1972 випуску боргових зобов'язань.
"Фунт приймає сильні удари, - зазначив Кріс Вестон з Pepperstone. - Інвестори чекають на реакцію Банку Англії. Вони вважають це нераціональним".
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