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Вартість золота 26 вересня впала до мінімуму за 2,5 роки
08:31 26.09.2022 |
Вартість золота в понеділок вранці знижується, показник опинився під позначкою в 1,65 тисяч доларів за тройську унцію, де він перебував у квітні-травні 2020 року, випливає з даних торгів.
Станом на 7:44 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 10,2 долара, або на 0,62%, до 1 645,4 долара за тройську унцію. При цьому раніше в ході торгів ціна опускалася до 1634,2 доларів, що стало мінімумом з квітня 2020 року. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 2,01%, до 18,53 долара за унцію.
Зниження котирувань золота, що продовжується, можна пояснити тим, що в умовах очікування глобальної рецесії гравцями ринку долар витіснив дорогоцінний метал з позиції найбільш бажаного активу-прихістку. А плюс до цього зміцнення американської валюти, що відбувається внаслідок цього, саме по собі негативно для інших фінансових і сировинних активів, до яких золото теж відноситься.
Так, станом на 7.46 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9635 долара з рівня минулого закриття 0,9690 долара, курс долара до єни зростає до 144,06 єни з 143,32 єни, а курс фунта стерлінгів до долара падає на 2,77% - до 1,0555 долара з рівня попереднього закриття в 1,0856 долара.
Побоювання з приводу рецесії пов'язані з високою інфляцією у світовій економіці та викликаною цією жорсткістю монетарною політикою світових фінансових регуляторів.
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