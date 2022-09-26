Азіатські біржі 26 вересня закрилися у помітному мінусі

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок завершили торги сильним зниженням на ринковому песимізмі через ознаки глобальної рецесії, свідчать дані торгових майданчиків.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 1,2%, до 3051,23 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1949 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 0,37%, 5 пункту. Південнокорейський KOSPI впав на 3,02%, до 2220,94 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,6%, до 6469,4 пунктів, японський Nikkei 225 на 2,66%, до 26431,55 пунктів.

Азіатські ринки закрилися зниженням, чому сприяв загальноринковий песимізм через побоювання щодо глобальної рецесії. Найсильніше відреагував корейський індекс, зниження якого більш ніж на 3% призвели до мінімального за два роки рівня.

"Південнокорейські фондові ринки є дуже чутливими до зовнішніх економічних факторів, тому вони надмірно відреагували на глобальну економічну невизначеність", - сказав агентству Bloomberg аналітик Samsung Securities Co. З Джун Хун (Seo Jung-Hun).

За даними агентства, іноземні інвестори продали корейських акцій вже на 13,7 мільярда доларів цього року.