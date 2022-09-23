ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.09.22

Єна до долара у четвер зміцнилася на 1,2% - до 142,26 єни після того, як Банк Японії провів першу з 17 червня 1998 року валютну інтервенцію щодо купівлі єни та продажу долара. До новин курс долара до єни складав 145,8 єни.