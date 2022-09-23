ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.09.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 23 вересня 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|23.08.22
|1270754.99
|589569.95
|513954.63
|66114.05
|542.31
|30192.22
|70381.83
|24.08.22
|1270579.09
|589569.95
|513722.65
|66136.03
|542.31
|30226.34
|70381.81
|25.08.22
|1270876.06
|589569.95
|513596.02
|66344.13
|751.51
|30336.01
|70278.43
|26.08.22
|1270990.14
|589569.95
|513559.99
|66435.36
|751.51
|30394.89
|70278.44
|29.08.22
|1255310.56
|589569.95
|501629.36
|65022.30
|751.51
|29496.49
|68840.95
|30.08.22
|1255315.31
|589569.95
|501407.69
|65021.83
|751.51
|29626.37
|68937.95
|31.08.22
|1255381.87
|589569.95
|501019.10
|65368.21
|751.51
|29705.14
|68967.95
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|02.09.22
|1259255.89
|589569.95
|503599.57
|65863.78
|960.26
|30294.05
|68968.28
|05.09.22
|1259211.37
|589569.95
|503264.73
|65843.53
|960.26
|30514.54
|69068.37
|06.09.22
|1274030.61
|604569.95
|503005.01
|65728.46
|960.26
|30698.57
|69068.35
|07.09.22
|1274048.53
|604569.95
|502902.39
|65733.36
|960.26
|30814.22
|69068.35
|08.09.22
|1272275.92
|604569.95
|502347.49
|65827.90
|756.25
|30747.86
|68026.47
|09.09.22
|1272634.35
|604569.95
|502475.84
|65962.06
|756.25
|30843.75
|68026.50
|12.09.22
|1272677.82
|604569.95
|502525.46
|65856.33
|756.25
|30892.61
|68077.22
|13.09.22
|1287947.90
|619569.95
|502660.96
|66118.47
|756.25
|30983.54
|67858.72
|14.09.22
|1288031.14
|619569.95
|502670.15
|66120.62
|756.25
|31055.75
|67858.40
|15.09.22
|1287748.26
|619569.95
|501987.16
|66194.09
|756.25
|31180.29
|68060.51
|16.09.22
|1288960.78
|619569.95
|503007.67
|66312.33
|756.25
|31254.07
|68060.51
|19.09.22
|1288921.88
|619569.95
|502760.27
|66405.84
|756.25
|31347.80
|68081.77
|20.09.22
|1288955.42
|619569.95
|502724.63
|66401.27
|756.25
|31.395.25
|68108.07
|21.09.22
|1288968.85
|619569.95
|502535.70
|66504.70
|756.25
|31495.97
|68106.28
|22.09.22
|1289017.28
|619569.95
|502156.87
|66616.83
|1017.04
|31550.34
|68106.26
|23.09.22
|1289371.82
|619569.95
|502392.55
|66788.81
|1017.04
|31620.75
|67982.71
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